Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута
Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута - РИА Новости, 07.03.2026
Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута
Здание поликлиники в районе Маамура в южном пригороде Бейрута подверглось удару с воздуха, заявили в субботу РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T14:31:00+03:00
2026-03-07T14:31:00+03:00
2026-03-07T14:36:00+03:00
в мире
израиль
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
бейрут
2026
Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута
