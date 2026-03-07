Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 07.03.2026 (обновлено: 14:36 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/beyrut-2079223074.html
Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута
Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута - РИА Новости, 07.03.2026
Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута
Здание поликлиники в районе Маамура в южном пригороде Бейрута подверглось удару с воздуха, заявили в субботу РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T14:31:00+03:00
2026-03-07T14:36:00+03:00
в мире
израиль
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079119655_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e886ee5c7934b3e7522efb01cb82df72.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079119655_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_19cbab9a173c443d1b11f2c6b9005a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль нанес удар по зданию поликлиники в пригороде Бейрута

РИА Новости: израильская авиация разрушила поликлинику в пригороде Бейрута

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте взрыва в Бейруте
Дым на месте взрыва в Бейруте - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте взрыва в Бейруте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Здание поликлиники в районе Маамура в южном пригороде Бейрута подверглось удару с воздуха, заявили в субботу РИА Новости очевидцы.
«
"Израильские самолеты разбомбили здание поликлиники на Маамуре, от здания остался только сгоревший скелет",- заявил один из очевидцев.
По утверждению собеседника агентства, в здании располагались частные врачебные кабинеты многих местных специалистов из числа выпускников российских и советских вузов. На момент удара никого в здании не должно было быть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
5 марта, 08:00
 
В миреИзраильБейрутВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала