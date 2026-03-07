Рейтинг@Mail.ru
Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 07.03.2026
Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
Силы ПВО за три часа уничтожили пять украинских дронов над двумя областями России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.03.2026
Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников

Силы ПВО за три часа сбили 5 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Силы ПВО за три часа уничтожили пять украинских дронов над двумя областями России, сообщили в Минобороны.
«

"Седьмого марта в период с 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
