Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 07.03.2026
Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
Силы ПВО за три часа уничтожили пять украинских дронов над двумя областями России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.03.2026
Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
Силы ПВО за три часа сбили 5 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями