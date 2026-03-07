Над двумя российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников

«

"Седьмого марта в период с 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.