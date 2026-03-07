https://ria.ru/20260307/bespilotniki-2079174331.html
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Тульской областью
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Тульской областью
Силы ПВО ночью сбили пять БПЛА ВСУ над Тульской областью