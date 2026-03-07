Рейтинг@Mail.ru
В Ельце рядом с домом упал беспилотник - РИА Новости, 07.03.2026
08:44 07.03.2026 (обновлено: 08:45 07.03.2026)
В Ельце рядом с домом упал беспилотник
В Ельце рядом с домом упал беспилотник
Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сохраняется угроза взрыва, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, РИА Новости, 07.03.2026
елец
липецкая область
происшествия
елец, липецкая область, происшествия
Елец, Липецкая область, Происшествия
В Ельце рядом с домом упал беспилотник

В Ельце рядом с домом упал беспилотник, пострадавших нет

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сохраняется угроза взрыва, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва... На месте работают все экстренные службы, дежурят медики. После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой", - написал Артамонов в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что для обеспечения безопасности жителей организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения - лицей № 5 по адресу: улица Спутников, дом 9.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
