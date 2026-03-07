В Ельце рядом с домом упал беспилотник

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сохраняется угроза взрыва, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.