https://ria.ru/20260307/bespilotnik-2079167369.html
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 07.03.2026
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T03:13:00+03:00
2026-03-07T03:13:00+03:00
2026-03-07T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20260306/opasnost-2079151186.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву