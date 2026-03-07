Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии оценили риски для поставок СПГ в Европу
08:14 07.03.2026
В Бельгии оценили риски для поставок СПГ в Европу
Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге заявил РИА Новости, что риски для поставок СПГ в ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке пока неясны.
в мире
иран
ближний восток
сша
евросоюз
бельгия
иран
ближний восток
сша
бельгия
в мире, иран, ближний восток, сша, евросоюз, бельгия
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Евросоюз, Бельгия
Fluxys: риски для поставок СПГ в ЕС из-за ситуации вокруг Ирана пока неясны

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге заявил РИА Новости, что риски для поставок СПГ в ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке пока неясны.
"На данный момент ответить на этот вопрос невозможно, необходимо внимательно следить за развитием ситуации в ближайшие недели", - ответили в пресс-службе Fluxys на вопрос, существует ли риск для цепочек поставок СПГ из-за ситуации вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
6 марта, 08:00
 
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Евросоюз, Бельгия
 
 
