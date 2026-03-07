В Бельгии оценили риски для поставок СПГ в Европу

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Оператор крупнейшего терминала СПГ в Бельгии Зебрюгге заявил РИА Новости, что риски для поставок СПГ в ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке пока неясны.