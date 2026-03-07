В новых регионах много желающих работать следователями, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Есть очень много желающих работать следователями в новых регионах, в том числе девушек, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать", - сказал Бастрыкин.

Он пояснил, что в отношении обращений от женщин, которые хотят работать в новых регионах, действует особый порядок.