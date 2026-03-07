https://ria.ru/20260307/bastrykin-2079275494.html
В новых регионах много желающих работать следователями, заявил Бастрыкин
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Есть очень много желающих работать следователями в новых регионах, в том числе девушек, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В субботу президент России Владимир Путин
принял Бастрыкина
с докладом. Президент спросил об организации работы органов следствия в новых регионах.
"Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать", - сказал Бастрыкин.
Он пояснил, что в отношении обращений от женщин, которые хотят работать в новых регионах, действует особый порядок.
"По каждому случаю обращения женщины, желающей выходить туда, мне подается рапорт. Я знакомлюсь: либо согласие, либо несогласие. Потому что у некоторых дети и так дальше. Но в целом работают успешно", - добавил Бастрыкин.