19:48 07.03.2026 (обновлено: 20:06 07.03.2026)
В новых регионах много желающих работать следователями, заявил Бастрыкин
Есть очень много желающих работать следователями в новых регионах, в том числе девушек, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 07.03.2026
В новых регионах много желающих работать следователями, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: есть много желающих работать следователями в новых регионах

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Есть очень много желающих работать следователями в новых регионах, в том числе девушек, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В субботу президент России Владимир Путин принял Бастрыкина с докладом. Президент спросил об организации работы органов следствия в новых регионах.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Вчера, 19:34
"Очень много желающих там работать. Даже девушки желают там работать", - сказал Бастрыкин.
Он пояснил, что в отношении обращений от женщин, которые хотят работать в новых регионах, действует особый порядок.
"По каждому случаю обращения женщины, желающей выходить туда, мне подается рапорт. Я знакомлюсь: либо согласие, либо несогласие. Потому что у некоторых дети и так дальше. Но в целом работают успешно", - добавил Бастрыкин.
Вчера, 19:42
 
