Бастрыкин оценил ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе
19:26 07.03.2026 (обновлено: 21:54 07.03.2026)
Бастрыкин оценил ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе
Бастрыкин оценил ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 миллиардов рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу.
"Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причинённого на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бастрыкин рассказал Путину о выездах в Донбасс
ДонбассВладимир ПутинАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
