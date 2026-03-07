https://ria.ru/20260307/bastrykin-2079270410.html
Бастрыкин оценил ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе
Бастрыкин оценил ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе - РИА Новости, 07.03.2026
Бастрыкин оценил ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе
Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 миллиардов рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на... РИА Новости, 07.03.2026
