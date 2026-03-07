Рейтинг@Mail.ru
19:23 07.03.2026 (обновлено: 19:27 07.03.2026)
Бастрыкин доложил Путину о количестве уголовных дел против мигрантов
Бастрыкин доложил Путину о количестве уголовных дел против мигрантов

© Фото : пресс-служба СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : пресс-служба СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Более 2,4 тысячи уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами, направлено в суд в 2025 году, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Одним из ключевых направлений нашей работы является преступность мигрантов. В течение этого года в суд направлено 2490 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами", - сказал Бастрыкин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бастрыкин рассказал Путину о выездах в Донбасс
Вчера, 19:24
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир Путин
 
 
