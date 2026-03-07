Бастрыкин доложил Путину о количестве уголовных дел против мигрантов

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Более 2,4 тысячи уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами, направлено в суд в 2025 году, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.