Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний
Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний - РИА Новости, 07.03.2026
Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний
Власти Бахрейна из соображений безопасности запретили массовые собрания на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из заявления министерства внутренних дел... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
ближний восток
бахрейн
сша
ближний восток
бахрейн
сша
Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний
МВД Бахрейна заявило о запрете массовых собраний