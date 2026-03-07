Рейтинг@Mail.ru
Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний - РИА Новости, 07.03.2026
00:36 07.03.2026
Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний
Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний - РИА Новости, 07.03.2026
Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний
Власти Бахрейна из соображений безопасности запретили массовые собрания на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из заявления министерства внутренних дел... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
ближний восток
бахрейн
сша
ближний восток
бахрейн
сша
в мире, ближний восток, бахрейн, сша
В мире, Ближний Восток, Бахрейн, США
Власти Бахрейна заявили о запрете массовых собраний

МВД Бахрейна заявило о запрете массовых собраний

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Власти Бахрейна из соображений безопасности запретили массовые собрания на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из заявления министерства внутренних дел страны.
"Совет гражданской обороны объявил запрет на массовые собрания на дорогах и общественных площадях. Эта мера предпринята для того, чтобы защитить общественную безопасность", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что такое решение было принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Системы ПВО Катара в пятницу отразили атаку девяти иранских БПЛА
