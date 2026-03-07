Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток, сообщают СМИ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США намерены отправить авианосец "Джордж Буш" в зону конфликта на Ближнем Востоке, передает телеканал Fox News.
"Третий авианосец <...> завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина). <...> Он готовится пересечь Атлантику и присоединиться к войне против Ирана", — заявил в эфире корреспондент Лукас Томлинсон.
Сообщается, что флагман отправят в Восточное Средиземноморье.
Сейчас в боевых действиях участвуют авианосцы "Джеральд Форд" и "Авраам Линкольн", находящиеся в Красном море и Ормузском проливе соответственно. Последний, по заявлению КСИР, как минимум трижды подвергался атакам со стороны Ирана. При этом США утверждают, что ракеты якобы даже не приблизились к кораблю.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.