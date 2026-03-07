Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток, сообщают СМИ

Сейчас в боевых действиях участвуют авианосцы "Джеральд Форд" и "Авраам Линкольн", находящиеся в Красном море и Ормузском проливе соответственно. Последний, по заявлению КСИР , как минимум трижды подвергался атакам со стороны Ирана. При этом США утверждают, что ракеты якобы даже не приблизились к кораблю.