Иран будет защищаться, пока атаки США не прекратятся, заявил постпред - РИА Новости, 07.03.2026
01:02 07.03.2026
Иран будет защищаться, пока атаки США не прекратятся, заявил постпред
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ООН, 7 мар - РИА Новости. Иран продолжит защищаться до тех пор, пока агрессия и варварские атаки США и Израиля не прекратятся, заявил постпред исламской республики в ООН Амир Саид Иравани.
"Мы продолжаем осуществлять наше неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций до тех пор, пока эта агрессия и эти варварские нападения не прекратятся", - сообщил Иравани журналистам в ООН.
Иранский дипломат подчеркнул, что ответ Ирана законен, необходимым и соразмерен.
