Постпред Ирана заявил, что США атакуют гражданские объекты
Постпред Ирана заявил, что США атакуют гражданские объекты - РИА Новости, 07.03.2026
Постпред Ирана заявил, что США атакуют гражданские объекты
США и Израиль продолжают проводить неизбирательные атаки по гражданским объектам в Иране, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:29:00+03:00
2026-03-07T00:29:00+03:00
2026-03-07T00:29:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Новости
ru-RU
в мире, иран, сша, израиль, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
