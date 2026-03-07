https://ria.ru/20260307/ataka-2079239804.html
Житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ на социальный объект
Житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ на социальный объект
Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ по социальному объекту в селе Мешковое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.03.2026
белгородская область
Житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ на социальный объект
