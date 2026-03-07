Житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ на социальный объект

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ по социальному объекту в селе Мешковое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в селе Мешковое дрон ВСУ нанес удар по социальному объекту. Пострадал мирный житель", - написал Гладков в канале на платформе Max .

Губернатор добавил, что мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу. У него диагностировали баротравму, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.