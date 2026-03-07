https://ria.ru/20260307/ataka-2079168139.html
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти
Саудовская Аравия перехватила шесть дронов после попытки атаки на нефтяное месторождение Шайба, передает агентство Рейтер со ссылкой на МО страны. РИА Новости, 07.03.2026
