Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/ataka-2079168139.html
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти
Саудовская Аравия перехватила шесть дронов после попытки атаки на нефтяное месторождение Шайба, передает агентство Рейтер со ссылкой на МО страны. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T03:25:00+03:00
2026-03-07T03:25:00+03:00
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
https://ria.ru/20260307/pvo-2079162628.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти

Reuters: Саудовская Аравия перехватила дроны при атаке на месторождение нефти

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия перехватила шесть дронов после попытки атаки на нефтяное месторождение Шайба, передает агентство Рейтер со ссылкой на МО страны.
В субботу Рейтер передал информацию о перехвате четырех дронов, выпущенных в сторону нефтяного месторождения. Идет ли речь о новых дронах, неясно.
"Саудовская Аравия перехватила шесть дронов после попытки атаки на нефтяное месторождение Шайба", - говорится в сообщении агентства.
Кувейт - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана
Вчера, 01:48
 
В миреСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала