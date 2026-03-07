Вучич: Сербия будет охранять главную компрессорную станцию газопровода

БЕЛГРАД, 7 мар - РИА Новости. Армия Сербии будет охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода страны из-за угроз безопасности в мире, заявил сербский президент Александр Вучич.
"То, что меня беспокоит, - бывают разные виды нападений из-за сумасшествия в мире. Наша армия будет прямо осуществлять защиту главной КС в поселке Жабари", - сказал президент Сербии на представлении стратегии развития "Сербия 2030".
КС Жабари является единственной компрессорной станцией на газопроводе протяженностью 402 километра от границы Болгарии до Венгрии, по которому в Сербию поступает в первую очередь природный газ через ГТС Болгарии из "Турецкого потока".
Президент России Владимир Путин в среду заявил, что, по имеющимся у спецслужб РФ данным, в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока".
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей, наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до 31 марта, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
