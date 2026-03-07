Рейтинг@Mail.ru
Вучич: Сербия будет охранять главную компрессорную станцию газопровода - РИА Новости, 07.03.2026
18:08 07.03.2026
Вучич: Сербия будет охранять главную компрессорную станцию газопровода
Вучич: Сербия будет охранять главную компрессорную станцию газопровода - РИА Новости, 07.03.2026
Вучич: Сербия будет охранять главную компрессорную станцию газопровода
Армия Сербии будет охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода страны из-за угроз безопасности в мире, заявил сербский президент... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
сербия
россия
болгария
александр вучич
владимир путин
турецкий поток
голубой поток
https://ria.ru/20251223/serbija-2064103788.html
сербия
россия
болгария
в мире, сербия, россия, болгария, александр вучич, владимир путин, турецкий поток, голубой поток
В мире, Сербия, Россия, Болгария, Александр Вучич, Владимир Путин, Турецкий поток, Голубой поток
Вучич: Сербия будет охранять главную компрессорную станцию газопровода

Вучич: армия Сербии будет охранять ключевую точку магистрального газопровода

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 мар - РИА Новости. Армия Сербии будет охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода страны из-за угроз безопасности в мире, заявил сербский президент Александр Вучич.
"То, что меня беспокоит, - бывают разные виды нападений из-за сумасшествия в мире. Наша армия будет прямо осуществлять защиту главной КС в поселке Жабари", - сказал президент Сербии на представлении стратегии развития "Сербия 2030".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Вучич рассказал о последствиях отказа от российской нефти для Европы
Вчера, 15:41
КС Жабари является единственной компрессорной станцией на газопроводе протяженностью 402 километра от границы Болгарии до Венгрии, по которому в Сербию поступает в первую очередь природный газ через ГТС Болгарии из "Турецкого потока".
Президент России Владимир Путин в среду заявил, что, по имеющимся у спецслужб РФ данным, в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока".
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей, наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до 31 марта, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Вучич сообщил о продлении договора с Россией на поставки газа
23 декабря 2025, 15:13
 
В миреСербияРоссияБолгарияАлександр ВучичВладимир ПутинТурецкий потокГолубой поток
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала