Израильская армия подтвердила спецоперацию на востоке Ливана

БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Армия Израиля в ночь на субботу провела спецоперацию на востоке Ливана с высадкой десанта с целью обнаружения тела погибшего летчика Рона Арада, говорится в сообщении арабоговорящего представителя израильской армии Авихая Адраи на странице в соцсети Х.
Ранее ливанское движение "Хезболлах" заявило, что в ночь на субботу ее бойцы вступили в бой с израильскими военными которые высадились с четырех вертолетов в районе поселения Наби-Шит рядом с ливано-сирийской границей. В результате интенсивного боя израильские военные были вынуждены эвакуироваться под плотным огневым прикрытием авиации.
"В рамках операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью специальные подразделения пытались найти следы пропавшего пилота Рона Арада. В ходе операции наши силы не понесли потерь",- написано в заявлении.
По словам Адраи на месте поисков никаких доказательств, связанных с пилотом, обнаружено не было.
Представитель армии подчеркнул, что Израиль продолжит поиски погибшего пилота чтобы вернуть его тело на родину.
Самолет летчика израильских ВВС Арада 16 октября 1986 года во время боевого вылета над южным Ливаном был сбит, он катапультировался, после чего попал в плен к вооруженным группировкам на территории Ливана, предположительно связанных с "Хезболлах". С тех пор его статус официально считается "пропавший без вести", точных данных о гибели или месте захоронения нет.