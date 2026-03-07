https://ria.ru/20260307/armija-2079188074.html
ЦАХАЛ сообщила об ударе по иранскому объекту с баллистическими ракетами
Армия Израиля утверждает, что нанесла удар по подземному объекту Ирана, где якобы хранились баллистические ракеты. РИА Новости, 07.03.2026
