Ракета, запущенная по авиабазе в Саудовской Аравии, упала в безлюдном месте
Ракета, запущенная по авиабазе в Саудовской Аравии, упала в безлюдном месте - РИА Новости, 07.03.2026
Ракета, запущенная по авиабазе в Саудовской Аравии, упала в безлюдном месте
Баллистическая ракета, запущенная по авиабазе принца Султана в центральной части Саудовской Аравии, упала в безлюдной местности, сообщили в минобороны... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:12:00+03:00
2026-03-07T21:12:00+03:00
2026-03-07T21:12:00+03:00
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
саудовская аравия
Новости
ru-RU
Ракета, запущенная по авиабазе в Саудовской Аравии, упала в безлюдном месте
Запущенная по авиабазе в Саудовской Аравии ракета упала в безлюдной местности