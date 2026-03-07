В Лондоне проходит многотысячная акция против ударов США и Израиля по Ирану

ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Многотысячная акция против ударов США и Израиля по Ирану проходит перед зданием посольства Соединенных Штатов в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.

Участники протеста собрались после полудня в субботу на набережной Темзы в районе Миллбэнк в центре Лондона, посте чего прошли маршем через Воксхолльский мост до посольства США.

Участники скандируют: "Руки прочь от Ирана!", "Нет справедливости, нет мира, руки прочь от Ближнего Востока". Некоторые держат плакаты с надписями: "Прекратите войну с Ираном" и "США и Израиль убили 168 школьниц". Многие пришли с флагами Ирана и портретами убитого верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

« "Мы абсолютно возмущены незаконной войной против Ирана, которую ведут Израиль и США, чье посольство находится здесь. Мы считаем абсолютно возмутительным, что очередная война приведет к тому, что тысячи и тысячи невинных людей будут убиты. Всё потому, что Соединенные Штаты хотят контролировать Ближний Восток, его нефть и газ", - заявил РИА Новости член левой партии Counterfire Пит, который присоединился к протесту.

Он подчеркнул, что не верит заявлениям Лондона о том, что Британия не участвует в ударах.

"Великобритания - младший партнер в этом деле, премьер Кир Стармер продолжает говорить о наших особых отношениях с США. Но это такие отношения, в которых мы танцуем под дудку американского президента", - добавил он.

Сара, состоящая в организации "Стоп расизм", также считает, что Лондон вовлечен в империализм на Ближнем Востоке.

« "Лейбористское правительство полностью вовлечено в войну на Ближнем Востоке. Они дали США использовать британские базы для ведения военных действий", - заявила девушка РИА Новости.

На акции собирают подписи для петиции, призывающей к остановке боевых действий, раздают цветы, собирают средства для помощи пострадавшим иранцам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана . В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи . Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.