В Лондоне проходит многотысячная акция против ударов США и Израиля по Ирану
17:53 07.03.2026 (обновлено: 18:29 07.03.2026)
В Лондоне проходит многотысячная акция против ударов США и Израиля по Ирану
В Лондоне проходит многотысячная акция против ударов США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 07.03.2026
В Лондоне проходит многотысячная акция против ударов США и Израиля по Ирану
Митинг против ударов США и Израиля в Лондоне
Многотысячный митинг против ударов США и Израиля проходит в Лондоне. Участники скандируют "Руки прочь от Ирана!", некоторые держат плакаты с надписями "Прекратите войну с Ираном" и "США и Израиль убили 168 школьниц".
В Лондоне проходит многотысячная акция против ударов США и Израиля по Ирану

РИА Новости: в Лондоне проходит акция против ударов США и Израиля по Ирану

ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости. Многотысячная акция против ударов США и Израиля по Ирану проходит перед зданием посольства Соединенных Штатов в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протеста собрались после полудня в субботу на набережной Темзы в районе Миллбэнк в центре Лондона, посте чего прошли маршем через Воксхолльский мост до посольства США.
Жители Тегерана вышли на митинги, несмотря на удары по столице
3 марта, 21:14
3 марта, 21:14
Участники скандируют: "Руки прочь от Ирана!", "Нет справедливости, нет мира, руки прочь от Ближнего Востока". Некоторые держат плакаты с надписями: "Прекратите войну с Ираном" и "США и Израиль убили 168 школьниц". Многие пришли с флагами Ирана и портретами убитого верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.
«
"Мы абсолютно возмущены незаконной войной против Ирана, которую ведут Израиль и США, чье посольство находится здесь. Мы считаем абсолютно возмутительным, что очередная война приведет к тому, что тысячи и тысячи невинных людей будут убиты. Всё потому, что Соединенные Штаты хотят контролировать Ближний Восток, его нефть и газ", - заявил РИА Новости член левой партии Counterfire Пит, который присоединился к протесту.
Он подчеркнул, что не верит заявлениям Лондона о том, что Британия не участвует в ударах.
"Великобритания - младший партнер в этом деле, премьер Кир Стармер продолжает говорить о наших особых отношениях с США. Но это такие отношения, в которых мы танцуем под дудку американского президента", - добавил он.
Сара, состоящая в организации "Стоп расизм", также считает, что Лондон вовлечен в империализм на Ближнем Востоке.
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
6 марта, 08:00
6 марта, 08:00
«
"Лейбористское правительство полностью вовлечено в войну на Ближнем Востоке. Они дали США использовать британские базы для ведения военных действий", - заявила девушка РИА Новости.
На акции собирают подписи для петиции, призывающей к остановке боевых действий, раздают цветы, собирают средства для помощи пострадавшим иранцам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами
3 марта, 11:30
3 марта, 11:30
 
