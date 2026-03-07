Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз, в среднем ей поступало 18 звонков в день, а большая часть пришлась на первую неделю весны, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Москве : человеку позвонили 3 442 раза… В среднем россиянке поступало 18 звонков в день, а большая их часть (53%) пришлась на первую неделю весны со 2 по 7 марта", - сообщили они.

По словам аналитиков, нежелательные звонки абоненту стали поступать со второй половины февраля, и их количество стало увеличиваться с приближением праздника.

Злоумышленники активно использовали праздничную атмосферу: звонки поступали от курьеров с доставкой подарков-сюрпризов, а также с предложениями купить какой-либо товар по "специальной цене" или с большой скидкой.