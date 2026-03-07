Рейтинг@Mail.ru
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/aferisty-2079173531.html
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2026
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта
Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз, в среднем ей поступало 18 звонков в день, а большая часть пришлась на первую неделю весны,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:06:00+03:00
2026-03-07T06:06:00+03:00
москва
мтс
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
https://ria.ru/20260307/moshenniki-2079153749.html
https://ria.ru/20260307/moshenniki-2079168522.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мтс, международный женский день
Москва, МТС, Международный женский день
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта

РИА Новости: аферисты позвонили россиянке почти 3,5 тысячи раз перед 8 Марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз, в среднем ей поступало 18 звонков в день, а большая часть пришлась на первую неделю весны, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Москве: человеку позвонили 3 442 раза… В среднем россиянке поступало 18 звонков в день, а большая их часть (53%) пришлась на первую неделю весны со 2 по 7 марта", - сообщили они.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта
Вчера, 00:19
По словам аналитиков, нежелательные звонки абоненту стали поступать со второй половины февраля, и их количество стало увеличиваться с приближением праздника.
Злоумышленники активно использовали праздничную атмосферу: звонки поступали от курьеров с доставкой подарков-сюрпризов, а также с предложениями купить какой-либо товар по "специальной цене" или с большой скидкой.
"Важно помнить, что сотрудники каких-либо коммерческих организаций не занимаются продажей товаров по телефону, а курьеры не спрашивают коды для выдачи подарков… В случае если вы всё же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы для решения проблемы", - напомнили в сервисе.
Подарочные коробки - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Мошенники перед 8 Марта обманывают россиян с покупками подарков
Вчера, 03:32
 
МоскваМТСМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала