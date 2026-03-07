https://ria.ru/20260307/aferisty-2079173531.html
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2026
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта
Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз, в среднем ей поступало 18 звонков в день, а большая часть пришлась на первую неделю весны
Аферисты пытались дозвониться до россиянки 3,5 тысячи раз перед 8 Марта
РИА Новости: аферисты позвонили россиянке почти 3,5 тысячи раз перед 8 Марта
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники пытались дозвониться россиянке почти 3,5 тысячи раз, в среднем ей поступало 18 звонков в день, а большая часть пришлась на первую неделю весны, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Москве
: человеку позвонили 3 442 раза… В среднем россиянке поступало 18 звонков в день, а большая их часть (53%) пришлась на первую неделю весны со 2 по 7 марта", - сообщили они.
По словам аналитиков, нежелательные звонки абоненту стали поступать со второй половины февраля, и их количество стало увеличиваться с приближением праздника.
Злоумышленники активно использовали праздничную атмосферу: звонки поступали от курьеров с доставкой подарков-сюрпризов, а также с предложениями купить какой-либо товар по "специальной цене" или с большой скидкой.
"Важно помнить, что сотрудники каких-либо коммерческих организаций не занимаются продажей товаров по телефону, а курьеры не спрашивают коды для выдачи подарков… В случае если вы всё же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы для решения проблемы", - напомнили в сервисе.