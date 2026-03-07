Аэропорт Дубая продолжает обслуживать рейсы российских авиакомпаний

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Аэропорт Дубая 7 марта продолжает обслуживание рейсов российских авиакомпаний с учетом ограничений для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков.
"Аэропорт Дубаи (код ИАТА: DXB) в субботу, 7 марта, продолжает обслуживать рейсы российских авиакомпаний с учетом временно вводимых ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов. В частности, около 11:00 МСК был штатно обслужен рейс одного из российских перевозчиков", - сказал Шестаков.
Специалисты Минтранса РФ и Росавиации с 28 февраля находятся в постоянном диалоге с авиавластями ОАЭ и оказывают поддержку российским авиакомпаниям, выполняющим рейсы из эмирата, отметил он.
Ранее компания-оператор аэропортов Дубая сообщала о частичном возобновлении работы международного аэропорта Дубая.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.