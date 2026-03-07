Рейтинг@Mail.ru
07.03.2026

В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли ограничения
08:29 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/aeroport-2079181921.html
В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.03.2026
бугульма, казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Бугульма, Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Пассажиры с чемоданами в международном аэропорту Казань
Пассажиры с чемоданами в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пассажиры с чемоданами в международном аэропорту Казань. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
