В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли ограничения
В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.03.2026
В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты