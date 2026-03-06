Японский зоопарк готов сотрудничать с Россией для размножения капибар

ТОКИО, 6 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, заявил РИА Новости, что готов сотрудничать с российскими зоопарками для размножения капибар.

"Мы готовы к сотрудничеству. Это может быть обмен мнениями, в дальнейшем, если будет необходимость – принять российских ветеринаров и киперов для обмена опытом. Мы готовы проконсультировать и оказать любые другие виды содействия", - сказал заместитель директора зоопарка Нариоми Китамура.