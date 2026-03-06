Рейтинг@Mail.ru
Японский зоопарк готов сотрудничать с Россией для размножения капибар - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 06.03.2026 (обновлено: 05:40 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/zooparki-2078905559.html
Японский зоопарк готов сотрудничать с Россией для размножения капибар
Японский зоопарк готов сотрудничать с Россией для размножения капибар - РИА Новости, 06.03.2026
Японский зоопарк готов сотрудничать с Россией для размножения капибар
Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, заявил РИА Новости, что готов сотрудничать с российскими зоопарками для размножения капибар. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:39:00+03:00
2026-03-06T05:40:00+03:00
токусима (префектура)
россия
япония
сергей писарев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075147665_0:413:2869:2026_1920x0_80_0_0_2e32e9734491804c4cb618cf682b3e00.jpg
https://ria.ru/20260304/kapibar-2078430612.html
https://ria.ru/20260304/primore-2078394690.html
токусима (префектура)
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075147665_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_bed14cd76a4903928f47351ab2aad23c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токусима (префектура), россия, япония, сергей писарев, общество
Токусима (префектура), Россия, Япония, Сергей Писарев, Общество
Японский зоопарк готов сотрудничать с Россией для размножения капибар

РИА Новости: зоопарк Токусима готов работать с Россией для разведения капибар

© РИА Новости / Алексей ДаничевКапибара
Капибара - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Капибара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 6 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, заявил РИА Новости, что готов сотрудничать с российскими зоопарками для размножения капибар.
"Мы готовы к сотрудничеству. Это может быть обмен мнениями, в дальнейшем, если будет необходимость – принять российских ветеринаров и киперов для обмена опытом. Мы готовы проконсультировать и оказать любые другие виды содействия", - сказал заместитель директора зоопарка Нариоми Китамура.
Самец капибары - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В хабаровском зоопарке отвергли идею обмена белого медведя на капибар
4 марта, 12:48
Он пояснил, что для начала достаточно просто обратиться в зоопарк Токусима любым способом. "Наши ветеринары и киперы готовы оказать содействие. Мы могли бы тогда обменяться мнениями. Если к нам обратятся (из российских зоопарков – ред.), мы окажем всяческое сотрудничество и содействие", - сказал Китамура.
Зоопарк Токусима до недавнего время занимал первое место по количеству капибар в Японии. Первые три капибары появились здесь в 2007 году, а уже в 2016 их было 35. К 2021 году число капибар путем естественного размножения выросло до 90 особей.
Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал РИА Новости, что в России фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии
4 марта, 10:45
 
Токусима (префектура)РоссияЯпонияСергей ПисаревОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала