Японский зоопарк готов сотрудничать с Россией для размножения капибар

Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, заявил РИА Новости, что готов сотрудничать с российскими зоопарками для размножения капибар. РИА Новости, 06.03.2026
РИА Новости: зоопарк Токусима готов работать с Россией для разведения капибар
ТОКИО, 6 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, заявил РИА Новости, что готов сотрудничать с российскими зоопарками для размножения капибар.
"Мы готовы к сотрудничеству. Это может быть обмен мнениями, в дальнейшем, если будет необходимость – принять российских ветеринаров и киперов для обмена опытом. Мы готовы проконсультировать и оказать любые другие виды содействия", - сказал заместитель директора зоопарка Нариоми Китамура.
Он пояснил, что для начала достаточно просто обратиться в зоопарк Токусима
любым способом. "Наши ветеринары и киперы готовы оказать содействие. Мы могли бы тогда обменяться мнениями. Если к нам обратятся (из российских зоопарков – ред.), мы окажем всяческое сотрудничество и содействие", - сказал Китамура.
Зоопарк Токусима до недавнего время занимал первое место по количеству капибар в Японии
. Первые три капибары появились здесь в 2007 году, а уже в 2016 их было 35. К 2021 году число капибар путем естественного размножения выросло до 90 особей.
Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России
, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев
рассказал РИА Новости, что в России фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.