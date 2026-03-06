В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи

ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Жители Тегерана после полуденной молитвы собрались на демонстрации, заявляя о готовности "стоять до конца" в конфликте с Израилем и США, передает корреспондент РИА Новости.

Али Хаменеи. Митинг прошел на улице "Энгелаб" (улица "Революции)" в центральной части иранской столицы. Участники шествия несут плакаты с изображением погибшего в ходе ударов США Израиля верховного лидера Ирана

"Хаменеи жив", - вторят участники демонстраций оратору, который использует громкоговоритель, чтобы завести толпу.

По наблюдению корреспондента, в шествии участвуют и женщины, облаченные в черные цвета, и мужчины - в основном взрослые люди, в том числе преклонного возраста.

"Мы стоим до конца", - гласит надпись на небольших плакатах в руках участников, которые также выкрикивают антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Это уже не первая акция в Иране. Несмотря на продолжающийся конфликт с Израилем и США и обестрелы, жители Ирана с первого дня боевых действий устраивали демонстрации не только в Тегеране , но и других городах страны. Корреспондент РИА Новости накануне стал свидетелем митинга в городе Кум южнее Тегерана.