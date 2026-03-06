https://ria.ru/20260306/zhiteli-2079039772.html
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи - РИА Новости, 06.03.2026
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи
Жители Тегерана после полуденной молитвы собрались на демонстрации, заявляя о готовности "стоять до конца" в конфликте с Израилем и США, передает корреспондент... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:18:00+03:00
2026-03-06T15:18:00+03:00
2026-03-06T15:18:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079037639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2feb2bb34aaba39934ab063ab448489.jpg
https://ria.ru/20260306/mid-2079026510.html
https://ria.ru/20260304/japonija-2078422140.html
иран
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079037639_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_930862b82bda15353a667e4346bf7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город)
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи
РИА Новости: в Тегеране жители вышли на митинг с плакатами "Мы стоим до конца"
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Жители Тегерана после полуденной молитвы собрались на демонстрации, заявляя о готовности "стоять до конца" в конфликте с Израилем и США, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг прошел на улице "Энгелаб" (улица "Революции)" в центральной части иранской столицы. Участники шествия несут плакаты с изображением погибшего в ходе ударов США
и Израиля
верховного лидера Ирана Али Хаменеи
.
"Хаменеи жив", - вторят участники демонстраций оратору, который использует громкоговоритель, чтобы завести толпу.
По наблюдению корреспондента, в шествии участвуют и женщины, облаченные в черные цвета, и мужчины - в основном взрослые люди, в том числе преклонного возраста.
"Мы стоим до конца", - гласит надпись на небольших плакатах в руках участников, которые также выкрикивают антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Это уже не первая акция в Иране. Несмотря на продолжающийся конфликт с Израилем и США и обестрелы, жители Ирана с первого дня боевых действий устраивали демонстрации не только в Тегеране
, но и других городах страны. Корреспондент РИА Новости накануне стал свидетелем митинга в городе Кум
южнее Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.