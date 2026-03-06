Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи
Жители Тегерана после полуденной молитвы собрались на демонстрации, заявляя о готовности "стоять до конца" в конфликте с Израилем и США
В Тегеране жители вышли на митинг с портретами Хаменеи

РИА Новости: в Тегеране жители вышли на митинг с плакатами "Мы стоим до конца"

© REUTERS / Majid AsgaripourЖители Тегерана во время демонстрации. 6 марта 2026
Жители Тегерана во время демонстрации. 6 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Жители Тегерана во время демонстрации. 6 марта 2026
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Жители Тегерана после полуденной молитвы собрались на демонстрации, заявляя о готовности "стоять до конца" в конфликте с Израилем и США, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг прошел на улице "Энгелаб" (улица "Революции)" в центральной части иранской столицы. Участники шествия несут плакаты с изображением погибшего в ходе ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Китай выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Вчера, 14:47
"Хаменеи жив", - вторят участники демонстраций оратору, который использует громкоговоритель, чтобы завести толпу.
По наблюдению корреспондента, в шествии участвуют и женщины, облаченные в черные цвета, и мужчины - в основном взрослые люди, в том числе преклонного возраста.
"Мы стоим до конца", - гласит надпись на небольших плакатах в руках участников, которые также выкрикивают антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Это уже не первая акция в Иране. Несмотря на продолжающийся конфликт с Израилем и США и обестрелы, жители Ирана с первого дня боевых действий устраивали демонстрации не только в Тегеране, но и других городах страны. Корреспондент РИА Новости накануне стал свидетелем митинга в городе Кум южнее Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Протесты в Японии против ударов США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Японии прошли акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану
4 марта, 12:34
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
