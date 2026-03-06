Рейтинг@Mail.ru
00:39 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/zhenschiny-2078882795.html
Глава АЦ ВЦИОМ рассказал, что не стоит дарить женщинам 8 Марта
Глава АЦ ВЦИОМ рассказал, что не стоит дарить женщинам 8 Марта

Гендиректор АЦ ВЦИОМ Федоров: женщинам на 8 Марта не стоит дарить сувениры

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщинам на 8 марта не стоит дарить сувениры и канцелярские принадлежности, лучше порадовать их цветами, парфюмом и ювелирными украшениями, считает генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Не дарите сувениры и канцелярские принадлежности — можно и по уху получить! Женщины таких подарков, как правило, терпеть не могут. Дарите цветы, парфюм, ювелирные украшения, билеты на концерты", - сказал Федоров в интервью aif.ru.
00:00
Гендиректор АЦ ВЦИОМ отметил, что формула идеального подарка на 8 марта - комбо: что-то полезное в сочетании с красивым.
"Не ошибетесь, если подарите туристическую путевку, машину, квартиру или яхту (если, конечно, имеете такую возможность). В крайнем случае — деньги. Желательно — много! Уверяю: ни одна вас за это не отругает", - добавил он.
