Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" разгромил "Чертаново" на старте нового розыгрыша МФЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:20 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/zenit-2079131993.html
"Зенит" разгромил "Чертаново" на старте нового розыгрыша МФЛ
"Зенит" разгромил "Чертаново" на старте нового розыгрыша МФЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Зенит" разгромил "Чертаново" на старте нового розыгрыша МФЛ
Петербургский "Зенит" обыграл московское "Чертаново" в матче первого тура нового розыгрыша дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T21:20:00+03:00
2026-03-06T21:20:00+03:00
футбол
спорт
концерн пво "алмаз-антей"
зенит
чертаново
родина (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111943/78/1119437826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3495b21d9c06b13903591fa2783a54d.jpg
https://ria.ru/20260306/korintians-2079094626.html
https://ria.ru/20260306/meksika-2079116564.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111943/78/1119437826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4edac45502273428d0b6d12a7eaccdfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, концерн пво "алмаз-антей", зенит, чертаново, родина (москва)
Футбол, Спорт, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Зенит, Чертаново, Родина (Москва)
"Зенит" разгромил "Чертаново" на старте нового розыгрыша МФЛ

"Зенит" разгромил "Чертаново" в матче первого тура нового розыгрыша МФЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБолельщики "Зенита"
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Болельщики "Зенита". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл московское "Чертаново" в матче первого тура нового розыгрыша дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Максим Лавриков (29-я минута), Иван Терентьев (47, 57), Иван Шаталов (62) и Никита Ивченко (71). В составе проигравших отличился Георгий Борисов (72), на 55-й минуте красную карточку получил Марат Болачев.
Джесси Лингард - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса"
Вчера, 18:06
В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях с московской "Родиной", "Чертаново" примет екатеринбургский "Урал". Матчи пройдут 13 марта.
Результаты других игр дня:
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - 0:2;
"Урал" - ЦСКА - 0:5;
"Краснодар" - "Родина" - 1:2;
"Локомотив" (Москва) - "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - 2:2;
"Рубин" (Казань) - "Факел" (Воронеж) - 2:3;
"Спартак" (Москва) - "Нижний Новгород" - 3:2;
"Динамо" (Махачкала) - "Динамо" (Москва) - 1:4.
Болельщица сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Мексика и США тесно координируют по безопасности перед ЧМ, заявила Шейнбаум
Вчера, 19:39
 
ФутболСпортКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"ЗенитЧертановоРодина (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала