"Зенит" разгромил "Чертаново" на старте нового розыгрыша МФЛ
"Зенит" разгромил "Чертаново" на старте нового розыгрыша МФЛ
Петербургский "Зенит" обыграл московское "Чертаново" в матче первого тура нового розыгрыша дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
