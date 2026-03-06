Рейтинг@Mail.ru
Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за угрозы Орбану
06.03.2026
Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за угрозы Орбану
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
вооруженные силы украины
украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за угрозы Орбану

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, которого власти Венгрии обвиняют в проукраинских взглядах и связях с Киевом, раскритиковал Владимира Зеленского за угрозы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и призвал Брюссель разорвать все связи с Украиной, пока Зеленский не извинится перед венграми.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский угрожал Виктору Орбану... Я хотел бы сказать это очень ясно и подчеркнуть дважды. Ни один иностранный лидер не может угрожать ни одному гражданину Венгрии", - сказал Мадьяр, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе.
Он предложил Зеленскому передать и его адрес украинским боевикам.
"Я ожидаю, что руководство Евросоюза разорвет все связи с Украиной до тех пор, пока президент Зеленский не объяснит свои слова и не принесет извинения всем гражданам Венгрии за свои заявления", - заявил Мадьяр.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.
