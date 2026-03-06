Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за угрозы Орбану

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, которого власти Венгрии обвиняют в проукраинских взглядах и связях с Киевом, раскритиковал Владимира Зеленского за угрозы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и призвал Брюссель разорвать все связи с Украиной, пока Зеленский не извинится перед венграми.

Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины

"Президент Украины Владимир Зеленский угрожал Виктору Орбану ... Я хотел бы сказать это очень ясно и подчеркнуть дважды. Ни один иностранный лидер не может угрожать ни одному гражданину Венгрии", - сказал Мадьяр, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе.

Он предложил Зеленскому передать и его адрес украинским боевикам.

"Я ожидаю, что руководство Евросоюза разорвет все связи с Украиной до тех пор, пока президент Зеленский не объяснит свои слова и не принесет извинения всем гражданам Венгрии за свои заявления", - заявил Мадьяр.