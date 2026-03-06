Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/zelenskiy-2079058263.html
СМИ раскрыли, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток
СМИ раскрыли, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток - РИА Новости, 06.03.2026
СМИ раскрыли, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток
Владимир Зеленский хочет заполучить новую финансовую поддержку, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:09:00+03:00
2026-03-06T16:09:00+03:00
в мире
ближний восток
киев
иран
владимир зеленский
брикс
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_0:299:2093:1476_1920x0_80_0_0_1097c0504136daca87804e46946540a3.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2078999325.html
https://ria.ru/20260306/tramp-2078966034.html
ближний восток
киев
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_169:51:2096:1496_1920x0_80_0_0_f5d192b6c64522ec57637950ee5299c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, киев, иран, владимир зеленский, брикс, нато, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Киев, Иран, Владимир Зеленский, БРИКС, НАТО, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ раскрыли, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток

InfoBRICS: Зеленский отправляет специалистов на Ближний Восток ради денег

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет заполучить новую финансовую поддержку, отправляя украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток, пишет InfoBRICS.
«
"Вполне вероятно, что Зеленский заинтересован в поиске новых источников военной и финансовой помощи. Поскольку НАТО обращает свое внимание на конфликт с Ираном, а Европа погружена в глубокий кризис, украинцы хотят, чтобы страны Персидского залива были новым возможным источником денег для финансирования их военной машины", — говорится в публикации.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Крупное поражение". В США сделали тревожное заявление об операции в Иране
Вчера, 13:58
Обозреватель также поставил под сомнение их эффективность, поскольку российские военные продолжают контролировать небо над Украиной.
В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ рассказали, что вчера Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
Вчера, 12:10
 
В миреБлижний ВостокКиевИранВладимир ЗеленскийБРИКСНАТОВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала