"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 06.03.2026 (обновлено: 15:38 06.03.2026)
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского - РИА Новости, 06.03.2026
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского
Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X раскритиковала угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 06.03.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, венгрия, польша, украина, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, европарламент, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Европарламент, Вооруженные силы Украины
"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского

Депутат ЕП Зайончковская-Герник резко осудила угрозу Зеленского в адрес Орбана

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X раскритиковала угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за вето на кредит Украине от ЕС.
"Это международный скандал, усугубляемый тем фактом, что Европейская комиссия защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена Европейского союза! Вместо того чтобы защищать Венгрию, "еврократы" допускают подобный шантаж со стороны Украины. Маски спали. Так может вести себя президент страны третьего мира или какой-нибудь гангстер, а не лидер, стремящийся к цивилизации и требующий скорейшего вступления в Европейский союз. Все страны ЕС, включая Польшу, должны осудить подобные угрозы в адрес Будапешта!" — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Политолог объяснил, почему Зеленский вымещает злость на Орбана
Вчера, 12:53
Депутат ЕП также напомнила, что Венгрия приняла решение о блокировании кредита от ЕС "не по прихоти или из-за плохого настроения", а в ответ на действия Киева.
Зеленский накануне пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к венгерскому премьеру.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Орбан заявил, что его не напугать угрозами Зеленского
Вчера, 11:48
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзЕвропарламентВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
