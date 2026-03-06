"Это скандал": в Польше жестко ответили на новое заявление Зеленского

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X раскритиковала угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за вето на кредит Украине от ЕС.
"Это международный скандал, усугубляемый тем фактом, что Европейская комиссия защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена Европейского союза! Вместо того чтобы защищать Венгрию, "еврократы" допускают подобный шантаж со стороны Украины. Маски спали. Так может вести себя президент страны третьего мира или какой-нибудь гангстер, а не лидер, стремящийся к цивилизации и требующий скорейшего вступления в Европейский союз. Все страны ЕС, включая Польшу, должны осудить подобные угрозы в адрес Будапешта!" — написала она.
Депутат ЕП также напомнила, что Венгрия приняла решение о блокировании кредита от ЕС "не по прихоти или из-за плохого настроения", а в ответ на действия Киева.
Зеленский накануне пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к венгерскому премьеру.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.