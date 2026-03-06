МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Пусть Украина ввяжется в конфликт с Венгрией, тогда у нее откроется очередной фронт и, возможно, проблема с членством в НАТО будет однозначно решена. России пора положить конец Украине", — призвал Holger H.
"Прекратить финансовую помощь немедленно. Он уже совсем потерял рассудок. Любой, кто начинает угрожать расправой из-за того, что им быстро не выписали очередной чек, лишается любого доверия", — написала Nathalie E.
"Зеленский, похоже, теперь уже полностью слетел с катушек", — указал Hans G.
"Такой поступок лишил Зеленского членства Украины в ЕС", — отметил Fronk.
"Зеленский, главарь полностью коррумпированного государства, теперь пытается шантажировать", — пожаловался Karl-Heinz S.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.