"Положить конец". На Западе обратились к России после выпада Зеленского
10:22 06.03.2026 (обновлено: 14:52 06.03.2026)
"Положить конец". На Западе обратились к России после выпада Зеленского
"Положить конец". На Западе обратились к России после выпада Зеленского - РИА Новости, 06.03.2026
"Положить конец". На Западе обратились к России после выпада Зеленского
Читатели Die Welt активно обсуждают угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
россия
венгрия
украина
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
вооруженные силы украины
россия
венгрия
украина
в мире, россия, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине

"Положить конец". На Западе обратились к России после выпада Зеленского

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Зеленский накануне пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, предположительно, обращаясь к венгерскому премьеру.
«

"Пусть Украина ввяжется в конфликт с Венгрией, тогда у нее откроется очередной фронт и, возможно, проблема с членством в НАТО будет однозначно решена. России пора положить конец Украине", — призвал Holger H.

Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Это неизбежно". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
Вчера, 10:20
"Прекратить финансовую помощь немедленно. Он уже совсем потерял рассудок. Любой, кто начинает угрожать расправой из-за того, что им быстро не выписали очередной чек, лишается любого доверия", — написала Nathalie E.
"Зеленский, похоже, теперь уже полностью слетел с катушек", — указал Hans G.
"Такой поступок лишил Зеленского членства Украины в ЕС", — отметил Fronk.
«
"Зеленский, главарь полностью коррумпированного государства, теперь пытается шантажировать", — пожаловался Karl-Heinz S.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Боеприпас, запущенный из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Вызвало нервозность". СМИ узнали, что заставило Киев паниковать
Вчера, 09:02
 
В миреРоссияВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
