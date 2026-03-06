Россиянам раскрыли, как мартовские праздники влияют на зарплату

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Влияют ли на размер зарплаты предстоящие длинные выходные 7-9 марта, рассказал агентству “Прайм” директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
Он напомнил, что по закону сроки выплаты заработной платы не должны сдвигаться. Аванс выплачивают не позднее 30(31) числа текущего месяца, а зарплату — не позднее 15-го числа следующего месяца, напомнил он. Если эти дни выпадут на праздники или выходные, деньги перечисляют в предшествующий рабочий день.
“Аванс может быть чуть меньше стандартного, так как с 1-го по 15-е число меньше рабочих дней, чем в среднестатистическом месяце (9 вместо 10-11). То есть, для зарплаты в 100 тысяч рублей на руки аванс составит 42857 рублей ( 100к/21*9)”, — привел он пример.
В целом сумма выплаты при стандартной 40-часовой рабочей неделе на пятидневке не изменится. При сменном графике работа в праздники оплачивается в двойном размере либо работнику предоставляют отгул, заключил Муравьев.
