Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 06.03.2026 (обновлено: 12:32 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/zapad-2078970525.html
Группировка "Запад" за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО
Группировка "Запад" за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2026
Группировка "Запад" за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" за неделю освободила три населённых пункта, ВСУ потеряли более 1280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:26:00+03:00
2026-03-06T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:124:2953:1785_1920x0_80_0_0_16d834a7139e737a2b571244df6313a0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb5c92e1f4e9958456da349eef8ea85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Группировка "Запад" за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1280 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю освободила три населённых пункта, ВСУ потеряли более 1280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Дробышево и Яровая, а 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства за период с 28 февраля по 6 марта.
Отмечается, что они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 139 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала