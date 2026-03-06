https://ria.ru/20260306/zapad-2078970525.html
Группировка "Запад" за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО
Группировка "Запад" за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2026
Группировка "Запад" за неделю освободила три населенных пункта в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" за неделю освободила три населённых пункта, ВСУ потеряли более 1280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2026
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1280 военных в зоне действий "Запада"