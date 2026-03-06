На ЗАЭС восстановили резервную линию электропередачи

«

"Вчера вечером на Запорожской АЭС восстановлена работоспособность высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Подача электроэнергии на собственные нужды станции теперь снова обеспечена по двум линиям, что является важным фактором для обеспечения ядерной безопасности", - говорится в сообщении.