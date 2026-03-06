Рейтинг@Mail.ru
08:05 06.03.2026 (обновлено: 08:34 06.03.2026)
На ЗАЭС восстановили резервную линию электропередачи
Восстановлена работоспособность резервной линии "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС, энергоснабжение осуществляется по двум линиям электропередачи, сообщила... РИА Новости, 06.03.2026
запорожская область, запорожская аэс
Запорожская область, Запорожская АЭС
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Восстановлена работоспособность резервной линии "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС, энергоснабжение осуществляется по двум линиям электропередачи, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
"Вчера вечером на Запорожской АЭС восстановлена работоспособность высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Подача электроэнергии на собственные нужды станции теперь снова обеспечена по двум линиям, что является важным фактором для обеспечения ядерной безопасности", - говорится в сообщении.
Линия "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований. Позднее, благодаря достигнутым договоренностям о режиме прекращения огня и профессионализму ремонтных бригад, удалось в кратчайшие сроки устранить повреждения и восстановить существующую схему энергоснабжения, отметили на станции. Работы велись с 27 февраля, за работами наблюдали специалисты МАГАТЭ из 33-й команды, находящейся на объекте.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ
9 февраля, 01:02
 
