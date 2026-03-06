Израиль нанес серию ударов по Бейруту и Баальбеку, сообщил источник

БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по Бейруту и городу Баальбек, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Сильные удары израильской авиации пришлись по Баальбеку и Бриталю, также серии ударов подвергся южный пригород Бейрута", - рассказал собеседник агентства.

Корреспондент РИА Новости передает, что в ливанской столице было слышно пять мощных взрывов, со стороны южного пригорода столицы видны густые столбы дыма.