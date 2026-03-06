https://ria.ru/20260306/vvs-2078887522.html
Израиль нанес серию ударов по Бейруту и Баальбеку, сообщил источник
Израиль нанес серию ударов по Бейруту и Баальбеку, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2026
Израиль нанес серию ударов по Бейруту и Баальбеку, сообщил источник
Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по Бейруту и городу Баальбек, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 06.03.2026
