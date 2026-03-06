Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес серию ударов по Бейруту и Баальбеку, сообщил источник
01:33 06.03.2026
Израиль нанес серию ударов по Бейруту и Баальбеку, сообщил источник
Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по Бейруту и городу Баальбек, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 06.03.2026
в мире, бейрут, ливан, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль нанес серию ударов по Бейруту и Баальбеку, сообщил источник

ВВС Израиля нанесли удары по Бейруту и Баальбеку

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по Бейруту и городу Баальбек, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Сильные удары израильской авиации пришлись по Баальбеку и Бриталю, также серии ударов подвергся южный пригород Бейрута", - рассказал собеседник агентства.
Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
Корреспондент РИА Новости передает, что в ливанской столице было слышно пять мощных взрывов, со стороны южного пригорода столицы видны густые столбы дыма.
Также, по словам собеседника агентства, в четверг израильским бомбардировкам подверглись 56 населенных пунктов на юге Ливана.
Движение "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Люди бессильны": Пентагон заполучил оружие, с которым не сможет совладать
4 марта, 08:00
 
