Лихачев рассказал о восстановлении резервной линии электропередачи на ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2026
09:29 06.03.2026
Лихачев рассказал о восстановлении резервной линии электропередачи на ЗАЭС
Ввод в строй высоковольтной линии (ВЛ) "Ферросплавная-1" обеспечит стабильность систем охлаждения на ЗАЭС и безопасность работы Запорожской АЭС, сообщила... РИА Новости, 06.03.2026
днепр (река), энергодар, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Днепр (река), Энергодар, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Ввод в строй высоковольтной линии (ВЛ) "Ферросплавная-1" обеспечит стабильность систем охлаждения на ЗАЭС и безопасность работы Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Восстановление второй линии позволяет гарантировать стабильную работу систем охлаждения и минимизировать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью" , - сообщили на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Росатом" докладывает Путину о ситуации на АЭС "Бушер", заявил Лихачев
3 марта, 17:28
 
Днепр (река)ЭнергодарРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
