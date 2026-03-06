Рейтинг@Mail.ru
Студенты-спасатели помогают убирать последствия атаки БПЛА в Севастополе - РИА Новости, 06.03.2026
19:49 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vsu-2079118622.html
Студенты-спасатели помогают убирать последствия атаки БПЛА в Севастополе
Студенты-спасатели помогают убирать последствия атаки БПЛА в Севастополе
севастополь
ефремов
григорий гуров
михаил развожаев
вооруженные силы украины
происшествия
севастополь, ефремов, григорий гуров, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия
Севастополь, Ефремов, Григорий Гуров, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Студенты-спасатели помогают убирать последствия атаки БПЛА в Севастополе

Студенты ВСКС помогают убирать последствия атаки БПЛА ВСУ в Севастополе

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) помогают убирать последствия атаки беспилотников ВСУ в Севастополе, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В ночь на пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке ВСУ на город, был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова, рядом с которым упал и сдетонировал начиненный металлическими шариками беспилотник. Девять жителей многоэтажки, в том числе трое детей, получили незначительные ранения от осколков разбитого стекла, двое госпитализированы, уточнял губернатор.
"Ночью враг атаковал Севастополь беспилотниками. Сильные повреждения получил жилой дом на улице Ефремова. Выбиты окна, повреждены балконы. Пострадали девять человек. На месте работают городские службы и добровольцы ВСКС. Студенты-спасатели убирают осколки и строительный мусор", - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Кубани ликвидировали пожар, возникший в результате атаки БПЛА
СевастопольЕфремовГригорий ГуровМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
