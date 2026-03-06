https://ria.ru/20260306/vsu-2079118622.html
Студенты-спасатели помогают убирать последствия атаки БПЛА в Севастополе
Волонтеры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) помогают убирать последствия атаки беспилотников ВСУ в Севастополе, сообщил руководитель... РИА Новости, 06.03.2026
севастополь
ефремов
григорий гуров
михаил развожаев
вооруженные силы украины
происшествия
