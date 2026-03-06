Рейтинг@Mail.ru
ВСУ почти полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vsu-2079089552.html
ВСУ почти полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области
ВСУ почти полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области - РИА Новости, 06.03.2026
ВСУ почти полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области
Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:52:00+03:00
2026-03-06T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_19361eede964af7a4917a730e1da28c1.jpg
https://ria.ru/20260306/spetsoperatsiya-2078910478.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c271e37c82bf38753806d7f12963fd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ почти полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ лишились поставок продовольствия в Харьковской области

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Находящиеся в Харьковской области подразделения 22-й ОМБР практически полностью лишились поставок продовольствия", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что запасы провизии, находящиеся на позициях, пришли в негодность из-за неправильно оборудованных блиндажей, которые затопило из-за оттепели.
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Бойцы "Севера" наткнулись на подземный город ВСУ в Харьковской области
Вчера, 07:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала