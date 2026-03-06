ВСУ почти полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он отметил, что запасы провизии, находящиеся на позициях, пришли в негодность из-за неправильно оборудованных блиндажей, которые затопило из-за оттепели.