ВСУ потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 06.03.2026
ВСУ потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 06.03.2026
ВСУ потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия "Востока"
ВСУ за неделю потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
горький
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
горький
запорожская область
безопасность, горький, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горький, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия "Востока"

ВСУ за неделю потеряли более 2185 военных в зоне действия группировки "Восток"

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2185 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали развивать наступление и решительными действиями освободили населенный пункт Горькое Запорожской области, отметили в Минобороны России.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - сообщили в российском военном ведомстве.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала