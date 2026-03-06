ВСУ потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2185 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали развивать наступление и решительными действиями освободили населенный пункт Горькое Запорожской области, отметили в Минобороны России.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - сообщили в российском военном ведомстве.
