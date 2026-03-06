Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 06.03.2026 (обновлено: 12:08 06.03.2026)
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.03.2026
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате атаки, когда двигался на автомобиле в Васильевку Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки, когда двигался на автомобиле в Васильевку Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"Противник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по автомобильной дороге в направлении города Васильевки. Пострадал водитель - мужчина 1967 года рождения, он получил осколочное ранение", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Позже он сообщил о ранении еще одного мужчины в результате атаки БПЛА легковушки в Васильевке – пострадал водитель 1949 года рождения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
