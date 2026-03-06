https://ria.ru/20260306/vsu-2078936976.html
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.03.2026
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате атаки, когда двигался на автомобиле в Васильевку Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:27:00+03:00
2026-03-06T10:27:00+03:00
2026-03-06T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_0:324:3052:2040_1920x0_80_0_0_b6616db5e12e6b72da584e2764ee4bbb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_7ee29451de9d11ac197bd02a15d1167f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель
При атаке ВСУ на автомобиль в Запорожской области пострадал мужчина