ВСУ переводят пожилых связистов в штурмовики, рассказал источник

"Командование 57-й ОМПБР переводит их в штурмовые отряды, где продолжительность жизни не превышает и нескольких суток", — сказал собеседник агентства.

Насильственные действия военкомов приводят к скандалам и вызывают протесты. В Сети широко распространены видео, на которых они нападают на людей и сбивают их на машине. Тем временем украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают ТЦК, прячутся в домах и не выходят на улицу.