ВСУ переводят пожилых связистов в штурмовики, рассказал источник
ВСУ массово отправляют опытных связистов преклонного возраста в штурмовые подразделения, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ массово отправляют опытных связистов преклонного возраста в штурмовые подразделения, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Командование 57-й ОМПБР переводит их в штурмовые отряды, где продолжительность жизни не превышает и нескольких суток", — сказал собеседник агентства.
В последнее время киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ
. Для восполнения потерь на передовую направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.
Насильственные действия военкомов приводят к скандалам и вызывают протесты. В Сети широко распространены видео, на которых они нападают на людей и сбивают их на машине. Тем временем украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают ТЦК, прячутся в домах и не выходят на улицу.