06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 06.03.2026 (обновлено: 09:04 06.03.2026)
ВСУ переводят пожилых связистов в штурмовики, рассказал источник
ВСУ массово отправляют опытных связистов преклонного возраста в штурмовые подразделения, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар РИА Новости. ВСУ массово отправляют опытных связистов преклонного возраста в штурмовые подразделения, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Командование 57-й ОМПБР переводит их в штурмовые отряды, где продолжительность жизни не превышает и нескольких суток", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных
Вчера, 09:11
В последнее время киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ. Для восполнения потерь на передовую направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.
Насильственные действия военкомов приводят к скандалам и вызывают протесты. В Сети широко распространены видео, на которых они нападают на людей и сбивают их на машине. Тем временем украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают ТЦК, прячутся в домах и не выходят на улицу.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
