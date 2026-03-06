МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Центр сил специальных операций ВСУ пытается восполнить наемниками потери, понесенные после переброски своих военнослужащих в Сумскую область, выяснило РИА Новости.
В начале марта украинское командование перебросило несколько групп из 140-го центра ССО и иностранных наемников в район села Коренек Сумской области, о чем РИА Новости сообщили в силовых ведомствах.
На сайте структуры, отвечающей за вербовку иностранных наемников для ВСУ, появились четыре вакансии в 140-м центре ССО на боевые и небоевые специальности. Вербовщики пытаются найти наемников на должности оператора средств связи, врача, стрелка-оператора и специалиста инженерного обеспечения. При этом, в описании вакансий уточняется, что предыдущий опыт воинской службы не является обязательным условием при отборе.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
