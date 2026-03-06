https://ria.ru/20260306/vsu-2078886277.html
ВСУ тонут в окопах в Сумской области, сообщил источник
Украинские солдаты "тонут" в своих окопах на передовой в Сумской области из-за неподготовленности позиций к погодным условиям, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 06.03.2026
