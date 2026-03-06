Рейтинг@Mail.ru
ВСУ тонут в окопах в Сумской области, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vsu-2078886277.html
ВСУ тонут в окопах в Сумской области, сообщил источник
ВСУ тонут в окопах в Сумской области, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2026
ВСУ тонут в окопах в Сумской области, сообщил источник
Украинские солдаты "тонут" в своих окопах на передовой в Сумской области из-за неподготовленности позиций к погодным условиям, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:24:00+03:00
2026-03-06T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851948525_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_f7835ae9d4042a3ec246c9852f0421c8.jpg
https://ria.ru/20260304/spetsoperatsiya-2078174852.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851948525_370:238:2719:2000_1920x0_80_0_0_7a886e52219aa977df0714d507ed8388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
ВСУ тонут в окопах в Сумской области, сообщил источник

РИА Новости: ВСУ тонут в окопах в Сумской области из-за растаявшего снега

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские солдаты "тонут" в своих окопах на передовой в Сумской области из-за неподготовленности позиций к погодным условиям, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач", - сказал собеседник агентства.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не жалеют даже гражданских". Что происходит в Харьковской области
4 марта, 08:00
По его словам, позиции противника на линии боевого соприкосновения возводились в морозную погоду. Кроме того, растаявший снег в большом количестве заполнил водой фортификационные сооружения и окопы.
"В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала