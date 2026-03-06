МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские солдаты "тонут" в своих окопах на передовой в Сумской области из-за неподготовленности позиций к погодным условиям, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач", - сказал собеседник агентства.

По его словам, позиции противника на линии боевого соприкосновения возводились в морозную погоду. Кроме того, растаявший снег в большом количестве заполнил водой фортификационные сооружения и окопы.