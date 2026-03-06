https://ria.ru/20260306/vrach-2079122461.html
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола - РИА Новости, 06.03.2026
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола
Врачи казанской ГКБ № 7 имени Марата Садыкова первыми в России вернули зрение ослепшему после отравления метиловым спиртом, сообщил Минздрав Татарстана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:07:00+03:00
2026-03-06T20:07:00+03:00
2026-03-06T20:33:00+03:00
россия
индонезия
казань
происшествия
хорошие новости
здоровье
здоровье - общество
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4632000c126a773b713b213be046e6c1.jpg
https://ria.ru/20260227/vrach-2077036936.html
https://ria.ru/20260228/oftalmolog-2077387941.html
россия
индонезия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_110:0:1887:1333_1920x0_80_0_0_10f7dca3666b5a8e78afd1ed8fb87f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, казань, происшествия, здоровье, здоровье - общество, алкоголь
Россия, Индонезия, Казань, Происшествия, Хорошие новости, Здоровье, Здоровье - Общество, Алкоголь
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола
В Казани впервые в России вернули зрение ослепшему после отравления метанолом
КАЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Врачи казанской ГКБ № 7 имени Марата Садыкова первыми в России вернули зрение ослепшему после отравления метиловым спиртом, сообщил Минздрав Татарстана.
"Пациент отравился метанолом в Индонезии
, выпив местного вина перед вылетом домой. Уже в Казани он начал терять зрение: сначала перестал видеть правый глаз, затем ухудшилось зрение на левом. Мужчина поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после случившегося", — рассказали там.
Диагноз подтвердился, хотя клиническая картина была нетипичной: обычно метанол поражает сразу оба глаза, а зрение не возвращается. Врачи продолжили антидотную и дезинтоксикационную терапию, также пациенту проводили гемодиализ. За состоянием следили неврологи и офтальмологи. На помощь к коллегам пришли специалисты Республиканской офтальмологической больницы.
На третий день лечения мужчина увидел свет от электронных часов в коридоре клиники, а спустя несколько дней зрение восстановилось почти полностью.
"Надо отдать должное пациенту: у него был отличный настрой, он верил, что мы достигнем результата, который не описан ни в одном источнике", — отметила завотделением острых отравлений Алия Насибуллина.
Прозревшего уже выписали, инвалидности удалось избежать.