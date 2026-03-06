Рейтинг@Mail.ru
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:07 06.03.2026 (обновлено: 20:33 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/vrach-2079122461.html
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола - РИА Новости, 06.03.2026
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола
Врачи казанской ГКБ № 7 имени Марата Садыкова первыми в России вернули зрение ослепшему после отравления метиловым спиртом, сообщил Минздрав Татарстана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:07:00+03:00
2026-03-06T20:33:00+03:00
россия
индонезия
казань
происшествия
хорошие новости
здоровье
здоровье - общество
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4632000c126a773b713b213be046e6c1.jpg
https://ria.ru/20260227/vrach-2077036936.html
https://ria.ru/20260228/oftalmolog-2077387941.html
россия
индонезия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_110:0:1887:1333_1920x0_80_0_0_10f7dca3666b5a8e78afd1ed8fb87f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, казань, происшествия, здоровье, здоровье - общество, алкоголь
Россия, Индонезия, Казань, Происшествия, Хорошие новости, Здоровье, Здоровье - Общество, Алкоголь
В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола

В Казани впервые в России вернули зрение ослепшему после отравления метанолом

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Врачи казанской ГКБ № 7 имени Марата Садыкова первыми в России вернули зрение ослепшему после отравления метиловым спиртом, сообщил Минздрав Татарстана.
"Пациент отравился метанолом в Индонезии, выпив местного вина перед вылетом домой. Уже в Казани он начал терять зрение: сначала перестал видеть правый глаз, затем ухудшилось зрение на левом. Мужчина поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после случившегося", — рассказали там.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
27 февраля, 04:28
Диагноз подтвердился, хотя клиническая картина была нетипичной: обычно метанол поражает сразу оба глаза, а зрение не возвращается. Врачи продолжили антидотную и дезинтоксикационную терапию, также пациенту проводили гемодиализ. За состоянием следили неврологи и офтальмологи. На помощь к коллегам пришли специалисты Республиканской офтальмологической больницы.
На третий день лечения мужчина увидел свет от электронных часов в коридоре клиники, а спустя несколько дней зрение восстановилось почти полностью.
"Надо отдать должное пациенту: у него был отличный настрой, он верил, что мы достигнем результата, который не описан ни в одном источнике", — отметила завотделением острых отравлений Алия Насибуллина.
Прозревшего уже выписали, инвалидности удалось избежать.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам
28 февраля, 12:26
 
Хорошие новостиРоссияИндонезияКазаньПроисшествияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала