В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола

КАЗАНЬ, 6 мар — РИА Новости. Врачи казанской ГКБ № 7 имени Марата Садыкова первыми в России вернули зрение ослепшему после отравления метиловым спиртом, сообщил Минздрав Татарстана.

"Пациент отравился метанолом в Индонезии , выпив местного вина перед вылетом домой. Уже в Казани он начал терять зрение: сначала перестал видеть правый глаз, затем ухудшилось зрение на левом. Мужчина поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после случившегося", — рассказали там.

Диагноз подтвердился, хотя клиническая картина была нетипичной: обычно метанол поражает сразу оба глаза, а зрение не возвращается. Врачи продолжили антидотную и дезинтоксикационную терапию, также пациенту проводили гемодиализ. За состоянием следили неврологи и офтальмологи. На помощь к коллегам пришли специалисты Республиканской офтальмологической больницы.

На третий день лечения мужчина увидел свет от электронных часов в коридоре клиники, а спустя несколько дней зрение восстановилось почти полностью.

"Надо отдать должное пациенту: у него был отличный настрой, он верил, что мы достигнем результата, который не описан ни в одном источнике", — отметила завотделением острых отравлений Алия Насибуллина.