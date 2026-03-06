Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов, рассказала РИА Новости врач акушер-гинеколог, репродуктолог Анастасия Боброва.

« "В 100 граммах скумбрии содержится необходимая дневная норма витамина D3 и группы В, которые напрямую влияют на качество выработки одного из главных женских гормонов – эстрогена", - рассказала она.

Врач объяснила, что эстроген - один из важнейших женских гормонов, который синтезируется в организме самостоятельно. При этом потребляемые нутриенты также влияют на его выработку.

По ее словам, одни из главных витаминов, помогающие нормализации уровня эстрогена, – это витамины группы В, витамин Е и D3. Так, 100 граммов скумбрии содержат более 16 мкг витамина D3, 1,5 мг витамина Е и более 8 мкг витамина В12, что полностью покрывает суточную потребность организма.

"Нормализация витамина D3 помогает молодым девушкам чувствовать себя лучше, поддерживая их гормональную систему. А вот для женщин постарше, которые входят в период менопаузы, это уже не просто помощь, а по-настоящему важное условие, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день, оставаться активной и не мучиться от неприятных симптомов", - прокомментировала Боброва.

Помимо этого, витамины В6, В9, B12 участвуют в синтезе нервных оболочек и помогают регулировать уровень гомоцистеина - аминокислоты, которая при определенных условиях может разрушать стенки сосудов. Так как хронический стресс является одним из главных врагов гормонального фона, защита нервной системы здесь выходит на первый план.