https://ria.ru/20260306/vrach-2078922152.html
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин - РИА Новости, 06.03.2026
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин
Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов, рассказала РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:12:00+03:00
2026-03-06T09:12:00+03:00
2026-03-06T09:12:00+03:00
общество
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
https://ria.ru/20260306/allergolog-2078905402.html
https://ria.ru/20260306/pelmeni-2078899057.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, международный женский день
Общество, Международный женский день
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин
РИА Новости: сто граммов скумбрии содержат дневную норму полезных витаминов
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов, рассказала РИА Новости врач акушер-гинеколог, репродуктолог Анастасия Боброва.
«
"В 100 граммах скумбрии содержится необходимая дневная норма витамина D3 и группы В, которые напрямую влияют на качество выработки одного из главных женских гормонов – эстрогена", - рассказала она.
Врач объяснила, что эстроген - один из важнейших женских гормонов, который синтезируется в организме самостоятельно. При этом потребляемые нутриенты также влияют на его выработку.
По ее словам, одни из главных витаминов, помогающие нормализации уровня эстрогена, – это витамины группы В, витамин Е и D3. Так, 100 граммов скумбрии содержат более 16 мкг витамина D3, 1,5 мг витамина Е и более 8 мкг витамина В12, что полностью покрывает суточную потребность организма.
"Нормализация витамина D3 помогает молодым девушкам чувствовать себя лучше, поддерживая их гормональную систему. А вот для женщин постарше, которые входят в период менопаузы, это уже не просто помощь, а по-настоящему важное условие, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день, оставаться активной и не мучиться от неприятных симптомов", - прокомментировала Боброва.
Помимо этого, витамины В6, В9, B12 участвуют в синтезе нервных оболочек и помогают регулировать уровень гомоцистеина - аминокислоты, которая при определенных условиях может разрушать стенки сосудов. Так как хронический стресс является одним из главных врагов гормонального фона, защита нервной системы здесь выходит на первый план.
Для дополнительной поддержки гормонального баланса подойдут также семена льна и кунжута, чеснок и соя, добавила врач.