Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vrach-2078922152.html
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин - РИА Новости, 06.03.2026
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин
Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов, рассказала РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:12:00+03:00
2026-03-06T09:12:00+03:00
общество
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
https://ria.ru/20260306/allergolog-2078905402.html
https://ria.ru/20260306/pelmeni-2078899057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, международный женский день
Общество, Международный женский день
Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин

РИА Новости: сто граммов скумбрии содержат дневную норму полезных витаминов

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов, рассказала РИА Новости врач акушер-гинеколог, репродуктолог Анастасия Боброва.
«
"В 100 граммах скумбрии содержится необходимая дневная норма витамина D3 и группы В, которые напрямую влияют на качество выработки одного из главных женских гормонов – эстрогена", - рассказала она.
Аллергия - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Врач назвала опасную погоду при аллергии на пыльцу
05:37
Врач объяснила, что эстроген - один из важнейших женских гормонов, который синтезируется в организме самостоятельно. При этом потребляемые нутриенты также влияют на его выработку.
По ее словам, одни из главных витаминов, помогающие нормализации уровня эстрогена, – это витамины группы В, витамин Е и D3. Так, 100 граммов скумбрии содержат более 16 мкг витамина D3, 1,5 мг витамина Е и более 8 мкг витамина В12, что полностью покрывает суточную потребность организма.
"Нормализация витамина D3 помогает молодым девушкам чувствовать себя лучше, поддерживая их гормональную систему. А вот для женщин постарше, которые входят в период менопаузы, это уже не просто помощь, а по-настоящему важное условие, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день, оставаться активной и не мучиться от неприятных симптомов", - прокомментировала Боброва.
Помимо этого, витамины В6, В9, B12 участвуют в синтезе нервных оболочек и помогают регулировать уровень гомоцистеина - аминокислоты, которая при определенных условиях может разрушать стенки сосудов. Так как хронический стресс является одним из главных врагов гормонального фона, защита нервной системы здесь выходит на первый план.
Для дополнительной поддержки гормонального баланса подойдут также семена льна и кунжута, чеснок и соя, добавила врач.
Приготовление пельменей - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Врач рассказала, как сделать пельмени полезными
03:45
 
ОбществоМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала