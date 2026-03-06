Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя дарить мимозу - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vrach-2078901484.html
Врач рассказала, кому нельзя дарить мимозу
Врач рассказала, кому нельзя дарить мимозу - РИА Новости, 06.03.2026
Врач рассказала, кому нельзя дарить мимозу
Мимозу нежелательно дарить аллергикам, людям с астмой и с чувствительностью к пыльце, поскольку пыльца этого цветка может вызывать чихание, насморк, зуд глаз,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T04:30:00+03:00
2026-03-06T04:30:00+03:00
общество
международный женский день
цветы
россия
подарки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151568/35/1515683505_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_6d74cbf1da789f1b070cbca4c8485aea.jpg
https://ria.ru/20260304/rozy-2078571530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151568/35/1515683505_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_143bb395fddff3e040cd941cef659095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, международный женский день, цветы, россия, подарки
Общество, Международный женский день, Цветы, Россия, Подарки
Врач рассказала, кому нельзя дарить мимозу

Врач Чистик: мимозу нельзя дарить аллергикам и людям с астмой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМимоза
Мимоза - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мимозу нежелательно дарить аллергикам, людям с астмой и с чувствительностью к пыльце, поскольку пыльца этого цветка может вызывать чихание, насморк, зуд глаз, слезотечение, сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"У мимозы, или акации серебристой, много мелкой летучей пыльцы, которая легко попадает в воздух и на слизистые оболочки. Эта пыльца может вызывать аллергические реакции: чихание, насморк, зуд глаз, слезотечение. Особенно осторожно нужно относиться к мимозе, если у человека есть поллиноз (аллергия на пыльцу растений), бронхиальная астма или аллергия на амброзию, полынь или луговые травы — возможна перекрёстная реакция", - рассказала Чистик.
По ее словам, молодые люди часто могут не знать, есть ли у их избранницы аллергия, поэтому лучше вовсе воздержаться от дарения мимозы.
Букеты роз - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эксперт рассказала, какие цветы россияне покупают чаще всего
4 марта, 19:30
 
ОбществоМеждународный женский деньЦветыРоссияПодарки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала