Врач рассказала, кому нельзя дарить мимозу

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мимозу нежелательно дарить аллергикам, людям с астмой и с чувствительностью к пыльце, поскольку пыльца этого цветка может вызывать чихание, насморк, зуд глаз, слезотечение, сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

"У мимозы, или акации серебристой, много мелкой летучей пыльцы, которая легко попадает в воздух и на слизистые оболочки. Эта пыльца может вызывать аллергические реакции: чихание, насморк, зуд глаз, слезотечение. Особенно осторожно нужно относиться к мимозе, если у человека есть поллиноз (аллергия на пыльцу растений), бронхиальная астма или аллергия на амброзию, полынь или луговые травы — возможна перекрёстная реакция", - рассказала Чистик.