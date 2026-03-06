https://ria.ru/20260306/vrach-2078901484.html
Врач рассказала, кому нельзя дарить мимозу
общество, международный женский день, цветы, россия, подарки
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мимозу нежелательно дарить аллергикам, людям с астмой и с чувствительностью к пыльце, поскольку пыльца этого цветка может вызывать чихание, насморк, зуд глаз, слезотечение, сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"У мимозы, или акации серебристой, много мелкой летучей пыльцы, которая легко попадает в воздух и на слизистые оболочки. Эта пыльца может вызывать аллергические реакции: чихание, насморк, зуд глаз, слезотечение. Особенно осторожно нужно относиться к мимозе, если у человека есть поллиноз (аллергия на пыльцу растений), бронхиальная астма или аллергия на амброзию, полынь или луговые травы — возможна перекрёстная реакция", - рассказала Чистик.
По ее словам, молодые люди часто могут не знать, есть ли у их избранницы аллергия, поэтому лучше вовсе воздержаться от дарения мимозы.