Воробьев вручил госнаграды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта
Воробьев вручил госнаграды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2026
Воробьев вручил госнаграды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с наступающим праздником 8 Марта и вручил им государственные и областные награды,... РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с наступающим праздником 8 Марта и вручил им государственные и областные награды, сообщает пресс-служба регправительства.
В Дом правительства Московской области на торжественную церемонию приехали руководители медицинских учреждений, многодетные мамы, работники культуры и искусства, общественники – все те, кто вносит заметный вклад в развитие региона.
"Спасибо каждому, кто старается на своем месте делать все, что важно для нашего большого региона в самых разных сферах. Мы это очень ценим. Хочется вас поздравить и пожелать в вашем лице всем нашим женщинам, чтобы в жизни всегда было то, что наполняет – счастливые моменты, любовь и поддержка тех, кто вам дорог", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Инна Данильченко из муниципального округа Серебряные Пруды удостоена почетного звания "Мать-героиня". Она воспитывает 11 детей. Ранее она была удостоена знака "Материнская слава". Ее муж Сергей Данильченко погиб при выполнении задачи в ходе специальной военной операции в 2024 году. Посмертно награжден Орденом Мужества, медалями "За ратную доблесть" и "Защитник Курской области". В браке они прожили 30 лет.
Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено доктору медицинских наук, профессору, главврачу Московского областного перинатального центра в Балашихе Ольге Серовой.
Благодарственные письма губернатора Московской области получили председатель Координационного совета женщин-парламентариев при Московском областном региональном отделении Союза женщин России Марина Веремеенко и председатели муниципальных отделений Московского областного регионального отделения Союза женщин России: Нина Широкова (Раменское), Галина Скробова-Кошкина (Щелково) и Нина Серегина (Лобня).
Звания "Заслуженный артист Московской области" удостоена артист драмы – ведущий мастер сцены Театра юного зрителя имени Н.Н. Ермаковой городского округа Королев Екатерина Орлова.