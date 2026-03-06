Рейтинг@Mail.ru
Воробьев вручил госнаграды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:52 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/vorobev-2079119358.html
Воробьев вручил госнаграды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта
Воробьев вручил госнаграды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2026
Воробьев вручил госнаграды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с наступающим праздником 8 Марта и вручил им государственные и областные награды,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:52:00+03:00
2026-03-06T19:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
екатерина орлова
международный женский день
союз женщин россии
андрей воробьев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079118970_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4131cf6a60b2a6e9c5bc305271821a70.jpg
https://ria.ru/20260306/moskva-2079065937.html
https://ria.ru/20260306/taksi-2079085569.html
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079118970_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f87bf2e4d5c52b448ff510542fe627fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), балашиха, екатерина орлова, международный женский день, союз женщин россии, андрей воробьев, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Екатерина Орлова, Международный женский день, Союз женщин России, Андрей Воробьев, Россия
Воробьев вручил госнаграды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта

Андрей Воробьев вручил награды жительницам Подмосковья в преддверии 8 Марта

© Фото предоставлено Правительством Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото предоставлено Правительством Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с наступающим праздником 8 Марта и вручил им государственные и областные награды, сообщает пресс-служба регправительства.
В Дом правительства Московской области на торжественную церемонию приехали руководители медицинских учреждений, многодетные мамы, работники культуры и искусства, общественники – все те, кто вносит заметный вклад в развитие региона.
Девушки в московском метро - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Пассажиркам московского транспорта подарят цветы 8 марта
Вчера, 16:36
"Спасибо каждому, кто старается на своем месте делать все, что важно для нашего большого региона в самых разных сферах. Мы это очень ценим. Хочется вас поздравить и пожелать в вашем лице всем нашим женщинам, чтобы в жизни всегда было то, что наполняет – счастливые моменты, любовь и поддержка тех, кто вам дорог", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Инна Данильченко из муниципального округа Серебряные Пруды удостоена почетного звания "Мать-героиня". Она воспитывает 11 детей. Ранее она была удостоена знака "Материнская слава". Ее муж Сергей Данильченко погиб при выполнении задачи в ходе специальной военной операции в 2024 году. Посмертно награжден Орденом Мужества, медалями "За ратную доблесть" и "Защитник Курской области". В браке они прожили 30 лет.
Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено доктору медицинских наук, профессору, главврачу Московского областного перинатального центра в Балашихе Ольге Серовой.
Благодарственные письма губернатора Московской области получили председатель Координационного совета женщин-парламентариев при Московском областном региональном отделении Союза женщин России Марина Веремеенко и председатели муниципальных отделений Московского областного регионального отделения Союза женщин России: Нина Широкова (Раменское), Галина Скробова-Кошкина (Щелково) и Нина Серегина (Лобня).
Звания "Заслуженный артист Московской области" удостоена артист драмы – ведущий мастер сцены Театра юного зрителя имени Н.Н. Ермаковой городского округа Королев Екатерина Орлова.
Знак такси на автомобиле - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Яндекс Go" предупредил о росте спроса на такси в Москве 6 и 8 марта
Вчера, 17:43
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаЕкатерина ОрловаМеждународный женский деньСоюз женщин РоссииАндрей ВоробьевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала