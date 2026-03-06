Рейтинг@Mail.ru
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Наука
 
01:12 06.03.2026
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Ученые ВолгГМУ разработали линейку безопасных средств для применения в ЛОР-практике, стоматологии и дерамтологии на основе местного минерала – бишофита, по... РИА Новости, 06.03.2026
2026
общество, россия, здоровье, медицина
ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Ученые ВолгГМУ разработали линейку безопасных средств для применения в ЛОР-практике, стоматологии и дерамтологии на основе местного минерала – бишофита, по своим качествам они превзойдут импортные аналоги, при этом не вызывают аллергии и привыкания, сообщил РИА Новости декан Фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.
Сиротенко отметил, что бишофит обладает противовоспалительным, противомикробным действием, стимулирует местный иммунитет и способствует восстановлению тканей при хорошей переносимости, а это значит, что лекарства на его основе будут эффективны, при этом безопасны для аллергиков.
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Отоларинголог назвала основные признаки отита
Вчера, 03:50
"Например, средства для носа, разработанные учеными нашего университета, смогут заменить импортные спреи на основе ксилометазолина или морской воды, при этом наши средства не вызывают раздражения, аллергических реакций и привыкания. А ополаскиватели для полости рта на основе бишофита будут альтернативой большинству популярных средств для профилактики заболеваний полости рта и ухода за зубами и деснами на основе синтетических веществ", - уточнил Сиротенко.
Сейчас средства переданы на клиническую апробацию в клиники университета, а также поданы заявки на патентование разработок.
"После получения патентов, возможно, уже в нынешнем году, планируется передача в производство. Крупные фармкомпании проявляют интерес к препаратам", - отметил ученый.
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Ученые рассказали, как подготовиться к сезону аллергии
13 февраля, 06:18
 
