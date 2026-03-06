https://ria.ru/20260306/volggma-2078885644.html
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
2026-03-06T01:12:00+03:00
ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Ученые ВолгГМУ разработали линейку безопасных средств для применения в ЛОР-практике, стоматологии и дерамтологии на основе местного минерала – бишофита, по своим качествам они превзойдут импортные аналоги, при этом не вызывают аллергии и привыкания, сообщил РИА Новости декан Фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.
Сиротенко отметил, что бишофит обладает противовоспалительным, противомикробным действием, стимулирует местный иммунитет и способствует восстановлению тканей при хорошей переносимости, а это значит, что лекарства на его основе будут эффективны, при этом безопасны для аллергиков.
"Например, средства для носа, разработанные учеными нашего университета, смогут заменить импортные спреи на основе ксилометазолина или морской воды, при этом наши средства не вызывают раздражения, аллергических реакций и привыкания. А ополаскиватели для полости рта на основе бишофита будут альтернативой большинству популярных средств для профилактики заболеваний полости рта и ухода за зубами и деснами на основе синтетических веществ", - уточнил Сиротенко.
Сейчас средства переданы на клиническую апробацию в клиники университета, а также поданы заявки на патентование разработок.
"После получения патентов, возможно, уже в нынешнем году, планируется передача в производство. Крупные фармкомпании проявляют интерес к препаратам", - отметил ученый.