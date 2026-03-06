Рейтинг@Mail.ru
Украинских военных прикомандировывают в штурмовые подразделения - РИА Новости, 06.03.2026
17:57 06.03.2026
Украинских военных прикомандировывают в штурмовые подразделения
Украинских военных прикомандировывают в штурмовые подразделения - РИА Новости, 06.03.2026
Украинских военных прикомандировывают в штурмовые подразделения
Военнослужащих территориальной обороны Украины прикомандировывают в штурмовые подразделения, несмотря на обещания задействовать их лишь в оборонительных... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
украина
россия
александр сырский
украина
россия
в мире, украина, россия, александр сырский
В мире, Украина, Россия, Александр Сырский
Украинских военных прикомандировывают в штурмовые подразделения

РИА Новости: на Украине солдат прикомандировывают в штурмовые подразделения

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащих территориальной обороны Украины прикомандировывают в штурмовые подразделения, несмотря на обещания задействовать их лишь в оборонительных операциях, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал пост в соцсети Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ как экстремистской компании Meta), где сообщил об изменениях в связи с реформой воинских частей территориальной обороны и отметил, что воинские части ТрО планируется применять только в оборонительных операциях.
«
"В реальности же это очередная имитация бурной деятельности. Солдат территориальной обороны банально прикомандировывают в штурмовые подразделения, расширяя их штаты до уровня дивизий", - сказал собеседник агентства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
8 сентября 2025, 10:22
 
В миреУкраинаРоссияАлександр Сырский
 
 
