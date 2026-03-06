Украинских военных прикомандировывают в штурмовые подразделения

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащих территориальной обороны Украины прикомандировывают в штурмовые подразделения, несмотря на обещания задействовать их лишь в оборонительных операциях, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал пост в соцсети Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ как экстремистской компании Meta), где сообщил об изменениях в связи с реформой воинских частей территориальной обороны и отметил, что воинские части ТрО планируется применять только в оборонительных операциях.
«
"В реальности же это очередная имитация бурной деятельности. Солдат территориальной обороны банально прикомандировывают в штурмовые подразделения, расширяя их штаты до уровня дивизий", - сказал собеседник агентства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
