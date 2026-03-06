https://ria.ru/20260306/vengriya-2079123214.html
Сийярто рассказал о вмешательстве Украины в венгерские выборы
Украина вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше, с целью привести к власти проукраинское правительство, заявил... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:16:00+03:00
2026-03-06T20:16:00+03:00
2026-03-06T20:35:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
петер сийярто
венгрия
будапешт
Сийярто рассказал о вмешательстве Украины в венгерские выборы
