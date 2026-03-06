Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал о вмешательстве Украины в венгерские выборы
20:16 06.03.2026 (обновлено: 20:35 06.03.2026)
Сийярто рассказал о вмешательстве Украины в венгерские выборы
Украина вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше, с целью привести к власти проукраинское правительство, заявил... РИА Новости, 06.03.2026
в мире, украина, мирный план сша по украине, петер сийярто, венгрия, будапешт
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Петер Сийярто, Венгрия, Будапешт
© AP Photo / Szilard KoszticsakМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Szilard Koszticsak
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Украина вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше, с целью привести к власти проукраинское правительство, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.
"Украинцы вмешиваются в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо прежде. Чего они хотят? Они хотят, чтобы было сформировано проукраинское правительство, и чтобы его возглавил дружественный Украине премьер-министр. Хватит! В Венгрии этого не произойдёт: не будет проукраинского правительства, и у Венгрии не будет дружественного Украине премьер-министра", - сказал Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Сийярто принял участие в акции протеста против шантажа Украины
Вчера, 20:06
 
