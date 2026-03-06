Сийярто рассказал о вмешательстве Украины в венгерские выборы

БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Украина вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше, с целью привести к власти проукраинское правительство, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.